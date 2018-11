Jaki: Trzaskowski kłamał

Patryk Jaki był gościem Radia Plus. Wiceminister sprawiedliwości w mocnych słowach wypowiedział się o pierwszych dniach prezydentury Rafała Trzaskowskiego. W jego ocenie, szybko okazało się, że polityk Platformy Obywatelskiej kłamał w kampanii wyborczej.

Gość Radia Plus przypomniał, że Trzaskowski jako kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy obiecywał podwyżki dla nauczycieli. – Okazuje się, że podwyżek dla nauczycieli nie będzie takich jak obiecywał. Ale za to mogą być podwyżki za śmieci, za bilety, za komunikację, wycofuje się z kluczowych inwestycji, takich jak inwestycja w Skrę, mimo że to obiecywał podczas kampanii wyborczej, nagle okazuje się, że metro to już nie takie, jak obiecywał – wymieniał. Patryk Jaki podkreślił, że "po prostu okazuje się, że kłamał". – Ale ja mówiłem w kampanii wyborczej, że tak będzie, po prostu, on jest słabo do tej funkcji przygotowany – dodał.

Polityk zapowiedział, że w związku z przyznaniem mu przez mieszkańców stolicy miejsca w opozycji, będzie korzystał ze swojego mandatu i nie zawiedzie ludzi, którzy oddali na niego głos. – Będę rozliczał prezydenta – zadeklarował.