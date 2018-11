Właściciele zwierząt mogą odetchnąć. Prezydent nie zgodzi się na wyższy podatek

We fragmencie nowelizacji zmieniającej stawki VAT zawarto przepis, który wprowadzał wyższą stawkę w przypadku leków weterynaryjnych. VAt miał wzrosnąć z 8 do 23 proc.

Zapis wzbudził ogromne emocje. Według wielu komentatorów podwyżka doprowadziłaby do upadku schronisk, a także odbiłaby się na kieszeni wszystkich właścicieli zwierząt

- Z ogromną radością dowiedziałem się ostatnio, że rząd planuje obniżenie VAT-u na chleb, na ubranka dziecięce. To ważne. To ważne dla polskiego rolnika, ta obniżka VAT-u planowana chociaż o 3 proc., z 8 do 5 proc., jeżeli stanie się faktem, będzie bardzo ważna. Ale jednocześnie chcę bardzo mocno powiedzieć jedno. Otóż pojawiają się głosy, że ma być podwyższony VAT na leki weterynaryjne. Z 8 do 23 proc., a więc o 15 proc. Proszę o wycofanie się z takich pomysłów. Nie zgodzę się na podwyższenie VAT-u na leki weterynaryjne, bo to ugodzi w polskie rolnictwo, hodowców zwierząt, także w zwykłych ludzi – stwierdził dziś prezydent Andrzej Duda w Poznaniu.

Wcześniej o wycofaniu się z pomysłu mówił również wiceminister finansów Filip Świtała. Jak zapewnił, stawka VAT na leki dla zwierząt pozostanie na niższym poziomie 8-proc.

Czytaj także:

Luka VAT jak roczny budżet Polski. Była wiceminister szokuje