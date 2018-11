Dwa nowe śmigłowce Black Hawk w rękach polskiej policji

Premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA wzięli udział w uroczystości przekazania śmigłowców S-70i Black Hawk dla polskiej Policji. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie na Lotnisku Bemowo.

– Staramy się żeby polska policja była dobrze wyposażona. Te śmigłowce to bezpieczeństwo Polaków. To podziękowanie dla Was, Policjanci, bo to Wy przyczyniacie się do podniesienia bezpieczeństwa Polaków – mówił premier. – Cieszę się, że te śmigłowce, które polska policja otrzymuje, są bardzo nowoczesnymi maszynami, bo to krok w kierunku modernizacji Policji. Dziękuję panu ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu i wszystkim, którzy przyczynili się do tej decyzji – dodawał.

– Trzeba było zrobić wszystko, aby polska policja mogła efektywnie i skutecznie dbać o bezpieczeństwo Polaków. Gdyby nie decyzja premiera i życzliwość minister Teresy Czerwińskiej, musielibyśmy ze wstydem w kolejne lata wchodzić z najmłodszym 13-letnim śmigłowcem – podkreślił z kolei szef MSWiA. – Chciałbym podziękować i pogratulować Komendantowi Głównemu Policji, że tak sprawnie przeprowadził ten zakup i dotrzymał słowa, kiedy meldował, że jeszcze w listopadzie wylądują śmigłowce S-70i Black Hawk. Chciałbym życzyć funkcjonariuszom, którzy na co dzień będą na pokładach tych śmigłowców dbać o bezpieczeństwo Polaków, aby z każdego lotu bezpiecznie wrócili do swoich bliskich. Od dziś polska policja będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i będzie jedną z najnowocześniejszych formacji mundurowych w Europie – dodawał.