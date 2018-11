Jan Parys: Ostra krytyka Polski nie służy USA. Dobrze, że pani ambasador dokonała refleksji

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”, którego fragmenty publikujey w portalu DoRzeczzy.pl przeprosiła za literówki w słynnym liście, przyznała, że polscy politycy mają oczywiście prawo do krytykowania amerykańskich mediów i nie muszą stosować się do zaleceń w sprawie rozwiązań podatkowych tak, by były korzystne dla amerykańskich firm. Generalnie łagodzi swój przekaz. Co się stało?

Jan Parys: Bardzo się cieszę, że pani ambasador Mosbacher dokonała pewnej refleksji i stara się naprawić relacje z polskim rządem. Dobrze, że pewne niedomówienia, niedopowiedzenia, zostały wyjaśnione.

Czy te wątpliwości były realnym kryzysem, czy właśnie jak Pan wspomniał nieporozumieniem?

Myślę, że nie mieliśmy do czynienia z żadnym realnym kryzysem. Raczej z brakiem profesjonalizmu i doświadczenia pani ambasador, która postanowiła bronić jednej konkretnej firmy. Zrobiła to jednak w sposób nachalny, łamiący konwencję wiedeńską o pracy dyplomatów. Pani Mosbacher zachowała się trochę tak, jakby nie miała pojęcia, że Polska jest jedynym proamerykańskim krajem w regionie i jedynym tak proamerykańskim społeczeństwem. Każda nachalna ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski szkodzi interesom nie tyle polskim, ale amerykańskim interesom w Polsce i Europie.

Były jednak opinie, że wypowiedziami pani ambasador nie należy się zbytnio przejmować, bo nie jest ona zawodowym dyplomatą, jest trochę „Trumpem w spódnicy” i działa po prostu spontanicznie, mówi co myśli.

Tyle, że ja nie słyszałem, by celem amerykańskiej polityki na świecie było wspieranie koncernów medialnych, które nie są obiektywne w swym przekazie, produkują fake newsy. Przecież prezydent Donald Trump właśnie z fake newsami usiłuje walczyć. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie stacja TVN wykreowała pewne wydarzenie, przetrzymała je kilka miesięcy. A potem materiał użyła do intrygi międzynarodowej. Zachodzi podejrzenie, że TVN brał udział w operacji dezinformacyjnej wymarzonej w polski rząd. I ewidentnie nie ma to nic wspólnego z wolnością słowa i niezależnością mediów.

Nie był to pierwszy spór w relacjach Polski z USA w tym roku…

Myślę, że Departament Stanu nie był zadowolony z działań pani Mosbacher. Bo jej wcześniejsze działanie stworzyło kłopoty, w żaden sposób nie przyczyniło się do umocnienia pozycji Stanów Zjednoczonych na świecie. Dobrze, że pani ambasador dokonała pewnej refleksji i wycofała się z radykalnych stwierdzeń.

