Pomnik Wałęsy w Warszawie? Ma stanąć obok pomnika Lecha Kaczyńskiego

"Uważamy, że komu jak komu, ale Lechowi Wałęsie Rodacy powinni postawić pomnik, za jego walkę o wolną i niepodległą Polskę w czasach PRL. I ten pomnik powinien stanąć niedaleko pomnika Marszałka Piłsudskiego. Dlatego też powołaliśmy Społeczny Komitet budowy pomnika Lecha Wałęsy" – informuje Społeczny Komitet Budowy Pomnika Lecha Wałęsy. Monument poświęcony byłemu prezydentowi miałby staną przy placu marszałka Józefa Piłsudskiego, nieopodal odsłoniętego niedawno pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Kto stoi za inicjatywą? Jak informuje "Super Express" upamiętnienia Wałęsy chcą działacz ruchu Kukiz’15 – Daniel Sosin oraz Rafał Motyka, Prezes Koła Porozumienie Warszawa-Bemowo. – Nie, to nie jest prowokacja. Jest coś takiego jak historia i prawda historyczna. Lech Wałęsa zmienił bieg historii – mówi Motyka. I dodaje: – Chcemy ustalić, kto włada tym terenem. Wystosowaliśmy pismo do prezydenta miasta st. Warszawy, wojewody mazowieckiego i konserwatora zabytków. Chcemy zbadać ścieżkę prawną i administracyjną.

– Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego został postawiony przez władzę, nie przez obywateli. Trochę w ukryciu, pod osłoną nocy. Wywołało to wzburzenie, a nie o to powinno chodzić. Słowo "Rodacy" na projekcie pomnika Lecha Wałęsy zostało wybrane nieprzypadkowo, bo naprawdę chcielibyśmy, żeby to wyszło od ludzi, nie od polityków. Żeby to był pomnik ponad podziałami politycznymi. Lech Wałęsa nie działał dla siebie, działał dla Polaków, pokazał, że potrafimy wszyscy osiągać wspólne cele – argumentuje Rafał Motyka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Komitet powołał 26 listopada Fundację Inicjatyw Obywatelskich Ponad Podziałami. Jest w trakcie rejestracji w sądzie. Już niedługo ma ruszyć zbiórka pieniędzy na budowę monumentu.