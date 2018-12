Morawiecki: Przeprowadziliśmy gruntowny remont naszego domu

Premier podkreślił, że rząd stara się dopasować zmiany do potrzeb do ludzi. – Ma to doprowadzić do tego, że Polacy będą żyli na poziomie europejskim. To, co dla mnie jest widoczne, to uwolnienie witalnych sił społecznych. Bardzo wyraźnie to czuję i widziałem to podczas spotkań z Polakami. Ten dynamizm, nowa energia jest niezwykle ważna. Oprócz dynamizmu widzę też optymizm, choć czasami przyćmiony sporem politycznym. Optymizm daje ogromną nadzieję na przyszłość i na nim chcemy budować – powiedział.

Szef rządu dodawał, że cechą charakterystyczną programu PiS jest uniwersalność oferty. – Walka ze smogiem, czy elektromobilność, albo zmniejszenie podatków dla małych i średnich firm są szeroką ofertą dla ludzi przedsiębiorczych. Na to kładziemy nacisk – stwierdził.

– Po tych trzech latach, gdy przeprowadziliśmy gruntowny remont naszego domu, jest teraz czas na spokój, stabilność. Jesteśmy po trzech latach, po wszystkich zmianach. Chcemy spokojnie rozwijać się gospodarczo. Chcemy ten spokój zaoferować społeczeństwu. Przypomnijmy sobie, co mówiono o tych młodych ludziach. Powiedzieliśmy "nie" modelowi gospodarczemu, według którego naszym atutem są niskie koszty pracy. Sednem Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju są lepiej płatne miejsca pracy – mówił w Warszawie.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd chce dać ludziom stabilizację. – Jesteśmy obozem politycznym zmiany, która rozumie tez potrzebę stabilności, stabilizacji. Chcemy ją ludziom dać. Chcemy zmniejszyć to napięcie polityczne, nie chcemy żeby te walki polityczne przypominały walki plemienne, żeby ludzie się tak dzielili. Zapraszamy do merytorycznej współpracy również opozycję, do dyskusji na programy. Popełniliśmy błędy, bo tylko ten ich nie popełnia, kto nic nie robi. Jednak jak je popełnimy, to wstajemy, poprawiamy się i idziemy dalej – powiedział.

Szef rządu przypomniał, że jedną z cichych rewolucji ostatnich trzech lat jest rewolucja cyfrowa. – Od dzisiaj, dosłownie od dzisiaj w służbie zdrowia wdrażamy zwolnienia elektroniczne. Wkrótce recepty elektroniczne i skierowania, One pomogą rozładować kolejki. To plan na 2019 rok – powiedział.

Premier ocenił także, że jego rząd jest "najbardziej prowolnościową ekipą z ostatnich 28 lat". – Dajemy tę wolność ludziom – mówił.