Szydło: Udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa. Daliśmy radę

Szydło powiedziała na konferencji, że Polska ma przed sobą ogromną szansę. Jak dodała, to ta szansa, "w którą uwierzyliśmy w 2015 roku". – Pamiętacie państwo ten entuzjazm, zapał, to, że te emocje, które zostały wyzwolone zwycięstwem prezydenta Dudy a potem prowadziły nas do sukcesu jesienią 2015 roku i pozwoliły na to, żeby program dobrej zmiany, ten program reform, które były potrzebne każdej polskiej rodzinie, każdemu polskiemu przedsiębiorcy, które gwarantowały Polskę, w której jest bezpiecznie, która się rozwija, w której możemy realizować swoje marzenia, z której nie muszą wyjeżdżać młodzi ludzie, bo tutaj otrzymują swoją szansę – mówiła.

Wicepremier przytoczyła też historię ze spotkania wyborczego sprzed trzech lat, gdy rozmawiała z pewną kobietą. – „Słyszę, że Polska się rozwija. Ale ja PKB do garnka nie włożę i z tego obiadu dzieciom nie ugotuję”. Co to oznaczało? To, że to co mówili ówcześni rządzący, nijak się miało do problemów Polaków; propaganda i zielona wyspy były wyłącznie polityczną grą. Właśnie ta refleksja i te rozmowy pokazały, w którym kierunku iść. Tak powstał program PiS, Zjednoczonej Prawicy – powiedziała Beata Szydło.

– Jesteśmy dumni, że polskie rodziny mogą ze spokojem się przygotować do Świąt i nie zabraknie na prezenty pod choinką, że nasze programy społeczne dały ludziom szansę na normalne życie. To nie jest nic nadzwyczajnego, to coś, co powinno dotyczyć każdego obywatela naszego państwa (...) Udowodniliśmy, że jesteśmy taką ekipą, która słowa dotrzymuje. I jak wtedy mówiliśmy „damy radę” - daliśmy radę i dziś po trzech latach proszę sobie przypomnieć, ile można było osiągnąć – powiedziała wicepremier.