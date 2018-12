Brudziński mocno na Twitterze: Idiota, czy ruski troll? Skąd się biorą te imbecyle?

Szef MSWiA Joachim Brudziński, który jest aktywny w mediach społecznościowych, zakpił na Twitterze z Rogera Watersa ostrzegającego przed prezesem PiS. "Podobno Roger Waters wezwał wczoraj w Meksyku do oporu przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja jutro wybieram się do Wąchocka i mam zamiar wezwać do oporu przeciwko Rogerowi" – napisał Brudziński.

W odpowiedzi jeden z anonimowych internautów zarzucił PiS, że jest podobny do PO, a także wykazuje się biernością wobec UE i Izraelowi. To zirytowało szefa MSWiA, który odpowiedział na to w mocnych słowach. "Idiota czy ruski troll? Skąd się biorą te imbecyle z biało-czerwonymi i bogoojczyżnianymi awatarami? Judzą i obrzydliwymi atakami na PIS utrwalają, ku uciesze naszych wrogów,stereotyp Polaków jako wrogów, USA, UE, Izreala, demokracji, a na końcu nawet prostackich antysemitów" – napisał na Twitterze.