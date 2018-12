Premier został zapytany o rosnące ceny. Co odpowiedział?

– Po tych trzech latach, gdy przeprowadziliśmy gruntowny remont naszego domu, jest teraz czas na spokój, stabilność. Jesteśmy po trzech latach, po wszystkich zmianach. Chcemy spokojnie rozwijać się gospodarczo. Chcemy ten spokój zaoferować społeczeństwu – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji "Praca dla Polski".

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd chce dać ludziom stabilizację. – Jesteśmy obozem politycznym zmiany, która rozumie tez potrzebę stabilności, stabilizacji. Chcemy ją ludziom dać. Chcemy zmniejszyć to napięcie polityczne, nie chcemy żeby te walki polityczne przypominały walki plemienne, żeby ludzie się tak dzielili. Zapraszamy do merytorycznej współpracy również opozycję, do dyskusji na programy. Popełniliśmy błędy, bo tylko ten ich nie popełnia, kto nic nie robi. Jednak jak je popełnimy, to wstajemy, poprawiamy się i idziemy dalej – powiedział.

Premier Morawiecki odpowiadał również na pytania z sali. Jedno z nich dotyczyło m.in. sporu politycznego. – Chcemy tego kompromisu. Chcemy, żeby było bardziej miło, serdecznie, sympatycznie. Czasami w polityce rzeczywiście jest bardziej twardo, ale to w ostatnich 3 latach przełożyło się bardziej na zasobną Polskę. Wierzę w to, że nastąpi takie wyciszenie tych nastrojów, że temperatura trochę opadnie. Bardzo bym sobie tego życzył – powiedział.

Szef rządu został także zapytany, czy nie zabraknie pieniędzy na programy społeczne. – W naszej rzeczywistości nie ma takiej możliwości, żeby nie starczyło środków na te program społeczne, które w rządzie premier Szydło i naszym obozie zagwarantowaliśmy, zapewniliśmy – odpowiedział Morawiecki.

