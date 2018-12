Selekcjoner Polski tonuje nastroje. "To wyrównana grupa"

Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia i Łotwa – to rywale biało-czerwonych w eliminacjach do Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2020. Eliminacje do Euro 2020 zaplanowano od marca 2019 r. do marca 2020 r. Finałowy turniej odbędzie się w czerwcu i lipcu 2020 r. w 12 miastach-gospodarzach w różnych krajach Europy. Otwarcie imprezy zaplanowano w Rzymie, a zamknięcie – w Londynie.

– Musimy podejść do tego z chłodną głową. To losowanie nie jest dla nas najgorsze. Musimy wszyscy zaakceptować, że to wyrównana grupa, te spotkania będą na styku – ocenił Jerzy Brzęczek w rozmowie z TVP Sport.

Z kolei Franco Foda, selekcjoner reprezentacji Austrii tak ocenia "polską" grupę.