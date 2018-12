Ambasador USA przeprasza za błędy i formę listu do premiera. Co jeszcze w "Do Rzeczy"?

– To numer pod wieloma względami wyjątkowy. Jest w nim m.in. pierwszy po kryzysie dyplomatycznym, który ujawniliśmy na DoRzeczy.pl wywiad z ambasador USA w Polsce. To wywiad wyjątkowy również dlatego, że pani ambasador przeprasza za literówki, za błędy, za formę, w jakiej napisała swój słynny list ws. TVN i wolności słowa. To również rozmowa o wizach, o bazach amerykańskich, o szerszym znaczeniu polityki amerykańskiej w Polsce – mówi w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy" Marcin Makowski.