Holland odpowiada krytykom: Wy się chyba brandzlujecie hejtem. Amerykanie się znają na serialach

W piątek na Netflixie pojawił się serial "1983”, czyli pierwsza polska produkcja dla tej platformy. Widzowie są podzieleni w ocenach, chociaż przeważają krytyczne głosy. Serial składa się z ośmiu odcinków, które wyreżyserowały Katarzyna Adamik, Olga Chajdas, Agnieszka Holland i Agnieszka Smoczyńska.

W sobotę dyskusję o serialu zainicjował na swoim profilu na Facebooku Łukasz Najder, publicysta i pisarz. "1983? cały czas suchutko”. Jego profil na Facebooku obserwuje blisko 24 tys. osób. Post Najdera wywołał ożywione komentarze. Na krytykę odpowiedziała za toAgnieszka Holland, jedna z reżyserek serialu. "Wy się, panowie i panie, chyba brandzlujecie tym hejtem. Rozumiem, że się wam nie podoba i że nie rozumiecie konwencji, ale aż tak się tym rozkoszować? Amerykańskie krytyki są na szczęście zajebiste. No, ale oni się nie znają na serialach, prawda? To nie nasza słodka, hipsterska banieczka, do której ktoś mnie przypadkiem nakierował. Pozdrawiam! Dobrych gier komputerowych" – napisała.