"To wyznanie przejdzie do historii". Czarzasty u Mazurka

Do nietypowej sytuacji doszło podczas dzisiejszego występu szefa SLD u Roberta Mazurka w RMF FM. Dziennikarz stwierdził, że SLD może mieć utrudniony powrót do Sejmu i powołał się na słowa Sebastiana Wierzbickiego, który zwracał uwagę, że polaryzacja sceny politycznej może spowodować, że liczyć się będą jedynie dwa główne bloki. Czarzasty potraktował słowa Mazurka jako zaczepkę, do tego aby skrytykował partyjnego kolegę.

– Nie namówi mnie pan na powiedzenie czegoś złego na jakiegokolwiek członka partii na antenie. Kocham kolegę Wierzbickiego, przyglądam się jego rozumowi, jestem zafascynowany – zapewnił polityk.

Po tych słowach Mazurek nie mógł powstrzymać uśmiechu. – Proszę Państwa, to wyznanie, szczególnie wyznanie badacza, który przygląda się rozumowi, przejdzie do historii – ocenił Mazurek. – Też tak mi się wydaje – dodał Czarzasty.

"Czarzasty się uparł"

Wierzbicki w niedawnym wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" komentował wyniki wyborów samorządowych. Jego zdaniem szef SLD popełnił błąd nie zgadzając się na sojusz z Koalicją Obywatelską. "Od początku mówiliśmy, że przy takiej polaryzacji sceny politycznej i metodzie d’Hondta nasz samodzielny start jako SLD jest z góry skazany na porażkę. Włodzimierz Czarzasty się uparł i mamy tego efekty" – stwierdził Wierzbicki.

Sam Czarzasty nie chciał się odnieść do tych słów. "Nie chcę tego komentować w mediach i to jest największy błąd, że kolega jeden, drugi czy piąty, latają po mediach i o tym opowiadają" – przekonywał podczas dzisiejszej rozmowy w RMF FM.

Szef SLD podkreślił, że jest zadowolony z wyniku wyborów i jest przekonany, że w 2019 roku uda mu się wprowadzić jego partię ponownie do Sejmu.

Czytaj także:

"Pogubiłem się. Pani marszałek chyba też". Mazurek vs. Kidawa-BłońskaCzytaj także:

"Rzeczywiście fatalny". Miller skomentował wynik wyborczy SLD