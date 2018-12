"Kolekcjoner kamienic" Marek M. ukarany 60 tys. zł grzywny

Karę 60 tys. zł grzywny oraz zapłatę 31 tys. zł kosztów sądowych wobec handlarza roszczeń Marka M. za podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie sądowym w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Targowej – taką decyzję ogłosił w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny i obrońca Marka M. zapowiada już odwołanie. M., który od sierpnia przebywa w areszcie w związku z innym śledztwem dotyczącym reprywatyzacji, nie pojawił się w sądzie. Jednocześnie Sąd Okręgowy odstąpił od kary więzienia, o co wnioskowała prokuratura.

Prokuratura ustaliła, że Marek M. został w 2014 r. ustanowiony kuratorem współwłaścicielki nieruchomości przy ul. Targowej, a także domagał się wydania mu w zarząd kamienicy zlokalizowanej na tej nieruchomości. Oskarżony złożył przed sądem oświadczenie, iż miejsce pobytu współwłaścicielki nieruchomości jest nieznane, a prowadzone przez niego poszukiwania okazały się bezskuteczne. Okazało się jednak, że w innym postępowaniu sądowym M. domagał się "stwierdzenia nabycia przez osoby trzecie praw do spadku po współwłaścicielce nieruchomości przedkładając jej akt zgonu". Oznacza to, że "miał wiedzę o śmierci osoby, którą chciał reprezentować jako kurator". Oskarżony nie przyznał się do winy.

