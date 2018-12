Ogromny dług Gessler. Jest decyzja sądu

Magda Gessler przegrała sprawę w sądzie, którą założył jej były współpracownik. Ma mu zwrócić 700 tys. zł.

"Twoje Imperium" informuje, że Magda Gessler niedawno przegrała jedną z rozpraw, którą to założył jej były współpracownik, Wojciech Ziemski. Jak czytamy, restauratorka zalega z oddaniem mu pożyczki w wysokości 310 tys. złotych. Do tego musi wypłacić mu odsetki, co w razem daje sumę ponad 700 tys. złotych. "Przez kilka lat obiecywała spłatę pożyczki: najpierw w kilku ratach, potem – po 10 tysięcy miesięcznie. Godziłem się na wszystkie propozycje, ponieważ wydawało mi się, że łączy nas przyjacielska relacja, więc chciałem iść jej na rękę. Ale pieniędzy nie było. Magda jak to Magda, zaczęła mnie unikać. Było jasne, że z własnej woli nie odda mi długu" – opisuje Ziemski.

Zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji, Magda Gessler dostała nakaz zwrotu zaległej pożyczki. Obie strony odwołały się jednak od wyroku. Sąd II instancji nakazał restauratorce zwrot nie tylko długu, ale i naliczonych odsetek.

– Wszystkie pieniądze, o których mowa w postępowaniu sądowym, zostały spłacone. Sąd I Instancji uznał dowody wpłat na konto Pana Ziemskiego, natomiast Sąd II instancji stwierdził, że nie są one wystarczające, ponieważ pracownik, który dokonywał przelewów na konto Pana Ziemskiego w imieniu Magdy, robił to często pod niewłaściwymi tytułami, najczęściej na spółkę jego żony, a nie bezpośrednio na pana Ziemskiego. I to stało się przyczyną niejasności. Jednak cała kwota została spłacona! Co więcej, Pan Wojciech Ziemski nie wspomina, że ma dług względem Magdy Gessler i to stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, na kwotę zbliżoną do kwoty spłaconej przez Magdy Gessler pożyczki. Magda Gessler po ogłoszeniu wyroku złożyła oświadczenie o potrąceniu – serwis plejada.pl cytuje mecenasa Gessler.