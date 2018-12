Pięciu mężczyzn gwałciło 11-latkę. Koszmar dziecka wyszedł na jaw przypadkiem

Jak ustalono sprawców było pięciu, trzech z nich już znajduje się w areszcie, pozostali czekają na wyrok na wolności. Gwałciciele byli w wieku od 40 do 66 lat. Wśród nich znajdował się przyrodni brat dziewczynki.

Horror dziewczynki skończył się, gdy sprawa wyszła na jaw przy okazji rutynowej interwencji policji. Prokuratura nie ma wątpliwości, co do winy sprawców. Do gwałtów dochodziło w domu w jednej z podrzeszowskich wsi. Śledczy nie ujawniają jednak szczegółów.

Jak podaje portal Nowiny24.pl, trzech mężczyzn trafiło do aresztu. Pozostała dwójka oczekuje na wyniki śledztwa na wolności – zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze. Do sądu wpłynął już akt oskarżenia, wkrótce odbędzie się proces. Sprawcom grozi od 2 do 12 lat więzienia.