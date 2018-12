Kurski krytykuje badania oglądalności. "Nielsen pompuje TVN"

Według danych Nielsena, dziewiątą edycję "The Voice of Poland” oglądało średnio 1,63 mln widzów, czyli o 160 tys. osób mniej niż pokazywaną rok temu ósmą odsłonę. TVP2 podczas nadawania 9. edycji "The Voice of Poland" była wiceliderem rynku telewizyjnego. Pierwsze miejsce w tym czasie zajął TVN z udziałem na poziomie 15,89 proc., emitujący wówczas gł. „Mam talent” i filmy fabularne.

– „The Voice of Poland” to sukces TVP i jeden wielki skandal wskazań Nielsena. Format który bije w MOR na głowę TVN-owskie „Mam talent!” wynikiem 3 mln do 2 mln widzów, regularnie „przegrywa” w Nielsenie w odwrotnej proporcji. Jak bardzo Nielsen pompuje TVN i „Mam talent!” niech świadczy fakt, że według NAM „Mam talent!” wygrało z - uwaga proszę usiąść i zapiąć pasy -... meczem piłki nożnej w Lidze Narodów UEFA Portugalia-Polska na TVP1. W sytuacji gdy mecz oglądało według modelu oglądalności rzeczywistej ponad 2,5-krotnie więcej niż „Mam talent!”. To jest już kradzież oglądalności na tzw. rympał. Nie zostawimy tak tej sprawy – powiedział prezes TVP w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.