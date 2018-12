Posłowie Nowoczesnej zostaną ukarani? Jest wniosek Krystyny Pawłowicz

Przypomnijmy, że to dzięki niespodziewanej decyzji radnego Wojciecha Kałuży o przejściu z Nowoczesnej do PiS, partia Kaczyńskiego będzie sprawować władzę w śląskim sejmiku. Polityka za jego decyzję spotkała zmasowana fala hejtu. Gdy środę rano w Katowicach rozpoczęła się pierwsza sesja sejmiku, na sali panowała burzliwa atmosfera. "Goń, go", "sprzedawczyk", "zdrajca", "Judasz" – krzyczeli w stronę Kałuży radni KO. Polityk stwierdził, że stara się nie czytać wszystkich komentarzy pod swoim adresem, gdyż mógłby "nie wytrzymać".

W proteście wymierzonym w radnego wzięła udział m.in. Monika Rosa z Nowoczesnej. – Boli mnie serce, bo jeden z członków Nowoczesnej zdradził. Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco – mówiła.

Teraz posłanka PiS Krystyna Pawłowicz złożyła wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie parlamentarzystów Nowoczesnej Moniki Rosy i Adama Szłapki. Chodzi o publiczne znieważanie radnego sejmiku śląskiego Wojciecha Kałuży.