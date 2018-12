Czy palenie się opłaca

Przeciętny palacz przez to, że przez wiele lat sięga po papierosa, traci nawet 22 lata życia. Wiedza, że palenie szkodzi, jest powszechna, a mimo to w Polsce nadal pali 9 mln osób, a poradni pomocy palącym, zamiast przybywać, ubywa. Komu opłaca się to, że 9 mln osób w Polsce pali papierosy?