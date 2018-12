Przełom dla wcześniaków

Jeszcze niedawno uratowanie dziecka o wadze 2,5 kg było trudne, dziś szansę na życie mają nawet wcześniaki, które urodziły się, ważąc zaledwie 500 g. Neonatolodzy denerwują się pytaniami o najmniejszego uratowanego wcześniaka, bo nie o rekord i wyścig tu chodzi, tylko o to, by dziecko nie tylko przeżyło, lecz także nie miało obciążeń wynikających z tego, że urodziło się przedwcześnie, lub by były one jak najmniejsze.