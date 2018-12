Kempa o nowej partii na prawicy: To może być problem, ale nie aż taki, żeby go nie można było rozwiązać

Europoseł Mirosław Piotrowski z Lublina, który do PE dostał się z list Prawa i Sprawiedliwości, zakłada własną partię. Do warszawskiego Sądu Okręgowego trafił już wniosek o rejestrację "Ruchu Prawdziwa Europa". Podstawą programową nowego ugrupowania są założenia inicjatywy "Europa Christi" – poinformował polityk. Jak dodał, szczegółowych informacji udzieli po wpisaniu "Ruchu PE" do rejestru partii politycznych.

– To może być element gry politycznej i próba wywarcia presji na Prawo i Sprawiedliwość w kontekście przyszłorocznych eurowyborów. Jeśli osoby związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam nie dostaną dobrych pozycji na naszych listach, może pojawić się "groźba" startu pod własnym szyldem, z poparciem mediów o. Tadeusza Rydzyka – mówi "Dziennikowi Wschodniemu" jeden z lubelskich działaczy partii rządzącej.

Beata Kempa, która była gościem programu „Wydarzenia i Opinie” Polsat News została zapytana o nową inicjatywę. Jak stwierdziła, "w tej sytuacji, którą teraz mamy to może być problem, ale nie aż taki, żeby tego problemu nie można było rozwiązać". – Jestem zaskoczona, oczywiście, że tak. Natomiast, tak jak powiadam, wiele rzeczy już w polityce widziałam, przeżyłam również i mocno wierzę w to, że połączy nas jeden cel – powiedziała.