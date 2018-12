Wspólny klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej? Gasiuk-Pihowicz: To naturalna droga. Każdy kto się wyłamuje, wspiera PiS

Szefowej Nowoczesnej nie podoba się, że przewodnicząca klubu mówi publicznie o tym, że powinien powstać wspólny klub Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreśla Lubnauer, stanowisko partii jest inne i Gasiuk-Pihowicz na nim powinna się skupić. Pytana, czy wezwie Kamilę Gasiuk-Pichowicz na rozmowę dyscyplinującą, odpowiedziała, że spotkają się na pewno, jak nie dziś, to jutro.







Gasiuk-Pihowicz nie zmienia jednak swojego zdania. – Ja przekonywałam i będę przekonywać do tego wszystkie niezdecydowane koleżanki i kolegów w Nowoczesnej, bo nie ma innej drogi. Inna droga to taka, na końcu której czekają nas rządy PiS przez kolejną kadencję. Każdy, kto wyłamuje się z Koalicji Obywatelskiej, kto wyłamuje się ze współpracy, mimowolnie wspiera PiS (...) Toczy się dyskusja, są różnice zdań, są osoby, które uważają, że Nowoczesna powinna iść razem z PO do wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, ale są też osoby, które mówią o przerwaniu koalicji i samotnym starcie Nowoczesnej choćby do PE. Dla mnie to są propozycje niepoważne. Elementarna polityczna odpowiedzialność wymaga od nas teraz pogłębienia współpracy – powiedziała.



Według Gasiuk-Pihowicz, sytuacja w Polsce jest dziś bardzo poważna. – Ta polityczna zgnilizna PiS będzie się rozchodziła coraz szerzej i państwo polskie będzie się zmieniało w prywatny folwark, z którego politycy PiS czerpią swoje prywatne korzyści – oceniła.