Będzie dymisja szefa podlaskiej policji?

Przypomnijmy, że nadinspektor Daniel Kołnierowicz, szef podlaskiej policji, w wywiadzie dla suwalskiego Radia 5 skomentował skargi i listy policjantów ujawnione przez posłankę PO Bożenę Kamińską. Nie krył oburzenia jej postawą.

Bożena Kamińska z Platformy Obywatelskiej poinformowała w Sejmie, iż otrzymała list od policjantów z Suwałk, w którym skarżą się, że muszą całodobowo pilnować domu wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Posłanka PO ujawniła również inne maile funkcjonariuszy, dotyczące zachowań wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego.

– Zarówno podlaska policja, jak i mój przełożony pan minister Zieliński znaleźliśmy się w nieuzasadnionym ogniu krytyki, nagonce medialnej - mówił w lokalnym radiu 5. - Pani poseł Kamińska mówiła o patologii w podlaskiej policji. Pani poseł, ja stanowczo przeciwko temu protestuję. W podlaskiej policji nie ma żadnej patologii. Pani poseł, podlaska policja działa sprawnie, podlaska policja się rozwija – stwierdził.

Dodatkowo uznał, że skoro polityk tak lubi anonimy, to może niech ludzie zaczną przysyłać takie donosy dotyczące poseł Kamińskiej. – Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo: może ogłosimy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo – powiedział.

Od słów Kołnierowicza odcięła się natychmiast Komenda Główna Policji. – Wypowiedź komendanta wojewódzkiego nie była z nami konsultowana – skomentował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Okazuje się, że przez swoją wypowiedź Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku może stracić stanowisko. W sprawie jego radiowej wypowiedzi postępowanie wyjaśniające. "Fakt" przekonuje, że zakończy się ono dymisją. Wśród potencjalnych następców wymienia się już m.in. insp. Dariusza Minkiewicza p.o. dyrektora departamentu porządku publicznego w MSWiA.