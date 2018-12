Ziemkiewicz: PiS również ma swoich Bonich i swoje Pitery

W ubiegłym tygodniu trzej studenci toruńskiej uczelni o. Tadeusza Rydzyka, których 22 listopada zatrzymały ukraińskie służby, zostali zwolnieni z aresztu. Studentom groziło nawet 5 lat więzienia, jednak ostatecznie sprawa zakończyła się nałożeniem na nich grzywny w wysokości ok. 1200 zł. Polscy studenci zostali zatrzymani za próbę odpalenia rac na Cmentarzy Orląt Lwowskich, gdzie chcieli nagrać etiudę filmową. Jak informowało Radio Gdańsk, etiuda ta miała upamiętniać bohaterską obronę Lwowa. Do inscenizacji przygotowali dwie świece dymne, które próbowali odpalić przy grobach polskich bohaterów.

Zachowanie studentów potępił były doradca MSZ Przemysław Żurawski vel Grajewski. W felietonie zatytułowanym "Orlęta i barbarzyńcy" politolog chwali z kolei stronę ukraińską, której jego zdaniem Polacy powinni... podziękować. Aresztując i karząc cmentarnych chuliganów, służby ukraińskie Lwowa i sąd, który rozpatrywał sprawę, wystąpiły w obronie godności miejsca spoczynku Orląt Lwowskich, a jednocześnie wykazały się rozwagą i umiarkowaniem. Jesteśmy im winni jako Polacy wdzięczność i uznanie i za jedno, i za drugie – napisał Przemysław Żurawski vel Grajewski.

Do tego stanowiska odniósł się na jednym z portali społecznościowych publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "Jestem po prostu wzruszony tym, że Ukraińcy tak się troszczą o ochronę polskich miejsc pamięci, a szczególnie o cmentarz Orląt Lwowskich, i pilnują by polska tłuszcza nie naruszała na nim spokoju" – ironizował na Twitterze. "A także tym, że PiS również ma swoich Bonich i swoje Pitery, choć na innym kierunku" – skwitował Ziemkiewicz.