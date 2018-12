Gasiuk-Pihowicz odejdzie z Nowoczesnej? "Trwają rozmowy"

Dziennikarz rozgłośni wskazuje, że Gasiuk-Pihowicz próbowała namówić do odejścia co najmniej pięciu posłów Nowoczesnej. "Transfer nie jest jeszcze przesądzony, rozmowy trwają" – zastrzega Michalski.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po godzinie 11. Gasiuk-Pihowicz wystąpiła wraz z innymi posłami Nowoczesnej, m.in. z Kornelią Wróblewską i Markiem Sową. – My byliśmy, jesteśmy i będziemy wspierali ideę Koalicji Obywatelskiej. My się nigdzie nie wybieramy. Dla nas najbardziej naturalnym i odpowiedzialnym działaniem, dzisiaj w obliczu takich zagrożeń, jakie grożą Polsce, jest budowanie i wzmacnianie idei Koalicji Obywatelskiej. Polacy nam zaufali, kiedy startowaliśmy pod tym szyldem w ostatnich wyborach samorządowych i nie możemy zawieść ich nadziei. To nie jest czas hamletyzowania, mówienia o tym, że trzeba tę KO budować, tylko czas działania – mówiła Gasiuk-Pihowicz. Posłowie akcentowali konieczność połączenia klubów PO i Nowoczesnej. Przypomnijmy, że decyzję prezydium w tej sprawie odrzucił dziś klub Nowoczesnej.

Gasiuk-Pihowicz jest jedną z największych entuzjastek pomysłu połączenia. W tej sprawie jej opinia różniła się od opinii szefowej partii. – Przede wszystkim zachowała się (Gasiuk-Pihowicz – red.) niezgodnie z wolą partii, dlatego że partia dość jednoznacznie chce mieć odrębny klub i uważa, że ze względu na to, że my się różnimy poglądami na wiele spraw, inaczej głosujemy, inaczej zajmujemy stanowisko w wielu sprawach, w związku z tym, to co mówię, zbudowanie jednego klubu osłabiłoby, a nie wzmocniło Koalicję Obywatelską – mówiła dziś w Sejmie Katarzyna Lubnauer.