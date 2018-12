Petru: Nowoczesna nie powstała po to, by łączyć się z PO

Polityk zaznaczył, że "w Polsce potrzebne jest ugrupowanie, które będzie reprezentowało tych, dla których ważna jest gospodarka i świeckie państwo".

Dwugłos w Nowoczesnej

Wpis Ryszarda Petru ma związek z dwugłosem w Nowoczesnej. Przypomnijmy, że prezydium klubu Nowoczesnej przyjęło dziś uchwałę ws. utworzenia wspólnego klubu z Platformą Obywatelską. Przeciwko tej uchwale opowiedział się jednak klub.

Jedną z największych entuzjastek pomysłu połączenia klubów jest Kamila Gasiuk-Pihowicz. W tej sprawie jej opinia różnił się od opinii szefowej partii. – Przede wszystkim zachowała się (Gasiuk-Pihowicz – red.) niezgodnie z wolą partii, dlatego że partia dość jednoznacznie chce mieć odrębny klub i uważa, że ze względu na to, że my się różnimy poglądami na wiele spraw, inaczej głosujemy, inaczej zajmujemy stanowisko w wielu sprawach, w związku z tym, to co mówię, zbudowanie jednego klubu osłabiłoby, a nie wzmocniło Koalicję Obywatelską – mówiła dziś w Sejmie Katarzyna Lubnauer.

– Polacy nam zaufali, kiedy startowaliśmy pod tym szyldem w ostatnich wyborach samorządowych i nie możemy zawieść ich nadziei. To nie jest czas hamletyzowania, mówienia o tym, że trzeba tę Koalicję Obywatelską budować, tylko czas działania. Wszelkie jakieś próby odwlekania w czasie, pogłębiania, poszerzania KO tak naprawdę szkodzą tej idei. Dlatego my dzisiaj dajemy ten dobry przykład, dobrą praktykę, jak należy pogłębiać współpracę w ramach KO, właśnie poprzez stworzenie wspólnego klubu KO w parlamencie – przekonywała z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz.

