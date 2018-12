7 marca 2018 Platforma Obywatelska i Nowoczesna podpisały porozumienie o wspólnym starcie w wyborach do sejmików województw. 14 kwietnia politycy ogłosili nazwę nowego projektu: „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”

"Siódemka posłów przechodzi do nas". Nowoczesna stanie się kołem?

Czy Nowoczesna stanie się kołem poselskim? To niewykluczone. Politycy PO są pewnie, że jeśli nie powstanie wspólny klub Koalicji Obywatelskiej, to siedmiu posłów Nowoczesnej przejdzie do największej partii opozycyjnej.