Mazurek o nowej partii: Jedność na prawicy jest warunkiem sukcesu

Europoseł Mirosław Piotrowski z Lublina, który do PE dostał się z list Prawa i Sprawiedliwości, zakłada własną partię. Do warszawskiego Sądu Okręgowego trafił już wniosek o rejestrację "Ruchu Prawdziwa Europa". Podstawą programową nowego ugrupowania są założenia inicjatywy "Europa Christi" – poinformował polityk. Jak dodał, szczegółowych informacji udzieli po wpisaniu "Ruchu PE" do rejestru partii politycznych.

Informację o nowej partii skomentowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, która napisała na Twitterze, że "jedność na prawicy jest warunkiem sukcesu". "Każdy ma prawo zakładać partię,ale to kwestia odpowiedzialności za państwo.Jedność na prawicy jest warunkiem sukcesu.Niektórzy mogą mieć indywidualne cele.PiS przyjmuje odpowiedzialność za państwo.Każdy,kto burzy układ dzisiejszy ułatwia powrót do władzy lewicy" – czytamy.