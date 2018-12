Onet: Klub parlamentarny PO zmieni swoją nazwę

Jak podaje serwis Onet, Platforma Obywatelska chce zmienić swoją nazwę, "by otworzyć się na posłów Nowoczesnej". Czy to kolejny krok prowadzący do połączenia klubów?

Dzisiaj rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że prezydia klubów – PO i Nowoczesnej, opowiedziały się za połączeniem klubów parlamentarnych. Jak z kolei donosi dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Grzegorz Osiecki, w klubie Nowoczesnej w związku z kwestią ewentualnego połączenia klubów panuje zamieszanie. Według niego, uchwała o połączeniu z PO nie została ostatecznie przyjęta. Osiecki cytuje na swoim profilu na Twitterze Katarzynę Lubnauer, która pytana o tę sprawę odpowiedziała: "Rozmawiamy". Entuzjastką pomysłu połączenia klubów ma za to być Kamila Gasiuk-Pihowicz. W tej sprawie jej opinia różni się od opinii szefowej partii. – Trzeba twardo stąpać po ziemi. Żeby pokonać PiS przy obecnej ordynacji naprawdę potrzebujemy szerokiej współpracy partii opozycyjnych. Wspólny klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej jest w mojej ocenie naturalną drogą pogłębiania tej współpracy – podkreślała w rozmowie z Onetem przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Czytaj także:

