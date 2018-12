Doceniamy nasze

Trzy tygodnie temu wręczaliśmy nagrody Strażnik Pamięci, a dziś wręczamy wyróżnienia 100% Polski Produkt. To ma wiele ze sobą wspólnego, bo silne państwo to to, które jest dumne ze swojej przeszłości, ale i takie, które potrafi w gospodarce stawiać na to, co własne – mówił na otwarciu imprezy konkursowej Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”. Nominowanych do nagrody przedsiębiorców, polityków, dziennikarzy i gości zgromadzonych w hotelu Polonia Palace witał też na gali Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. – Jestem wdzięczny redakcji za organizowanie tego typu konkursów, wyróżniających producentów, którzy upatrują skuteczności i szansy dla siebie w polskich surowcach – mówił minister. – To pomaga odejść od tego utrzymującego się latami pejoratywnego podejścia do polskich produktów, a zwłaszcza do polskiej żywności. Bo nasza żywność jest dziś synonimem wysokiej jakości i znakiem rozpoznawczym na świecie. I jeśli nie zmarnujemy szansy, jaka teraz przed Polską stoi, to będziemy silnym i liczącym się na globie producentem – zauważał.

Czytaj także:

"100% Polski Produkt" po raz trzeci. Zobacz, kogo nagrodzono