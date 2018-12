Nowoczesna traci klub. Ośmioro posłów przechodzi do klubu PO-KO

Ośmioro posłów – w tym siedmioro z Nowoczesnej – zdecydowało się dołączyć do klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Oznacza to, że Nowoczesna traci swój klub parlamentarny. "W tym momencie pozostajemy wierni szyldowi Koalicji Obywatelskiej. To oznacza wygaszenie członkostwa w klubie Nowoczesnej" – stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz.