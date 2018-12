Kosiniak-Kamysz: Życzę Nowoczesnej, żeby jako całość podjęła najlepszą możliwą decyzję

"Życzę Nowoczesnej, żeby jako całość podjęła najlepszą możliwą decyzję" – skomentował dzisiejszej wydarzenia lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Rozumiem chęć poszerzenia współpracy przez PO i rozumiem też chęć Nowoczesnej zachowania swoich walorów i swoich osobowości" – stwierdził dalej polityk.

Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska zmieniła dzisiaj nazwę klubu na "Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska", aby "otworzyć się na posłów Nowoczesnej". Do klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicja Obywatelska dołączyło ośmiu posłów Nowoczesnej: Kamila-Gasiuk-Pihowicz, Marek Sowa, Michała Jaros, Piotr Misiło, Paweł Kobyliński, Kornelia Wróblewska, Elżbieta Stępień i Krzysztof Truskolaski.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer komentując te wydarzenia, stwierdziła, że dzisiejsza sytuacja "nadwyrężyła wzajemne zaufanie", dodała jednak, że Koalicja Obywatelska nadal pozostaje ważnym podmiotem na scenie politycznej, którego potrzebuje dzisiejsza Polska.

PSL nie chce do Koalicji Obywatelskiej

Choć wybory parlamentarne dopiero za rok, to politycy coraz głośniej mówią o ewentualnych sojuszach. Czy uda się zbudować jeden, wielki obóz "antyPiS-u", w którego skład wejdą nie tylko politycy PO i Nowoczesna, ale także inne ugrupowania opozycyjne? Na razie wiadomo, że szeregów takiego ewentualnego porozumienia nie mają zamiaru zasilić członkowie PSL.

– Wejście do Koalicji Obywatelskiej wykluczam. Współprace, tworzenie może nowej przestrzeni, może jakiegoś nowego projektu, to jest kwestia do dyskusji, ale wejście do Koalicji Obywatelskiej nie jest możliwe. My jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. Nie da się nas przestawiać – zapewniał w ubiegłym tygodniu szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News.