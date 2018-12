Schetyna: To nie jest żadne pożeranie, to nie jest wrogie przejęcie Nowoczesnej

Ośmioro posłów – w tym siedmioro z Nowoczesnej – zdecydowało się wczoraj dołączyć do klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Oznacza to, że Nowoczesna straciła swój klub parlamentarny. "W tym momencie pozostajemy wierni szyldowi Koalicji Obywatelskiej. To oznacza wygaszenie członkostwa w klubie Nowoczesnej" – stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz. Przypomnijmy, że transfer nastąpił po odrzuceniu przez klub Nowoczesna uchwały jego prezydium ws. powołania jednego wspólnego klubu przez obie formacje. Połączeniu klubów sprzeciwiała się szefowa partii Katarzyna Lubnauer. Do sprawy odniósł się dziś na antenie TVN 24 Grzegorz Schetyna.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odrzucił zarzuty o wrogie przejęcie Nowoczesnej. – To nie jest żadne pożeranie, tylko budowanie, integrowanie środowisk i budowanie wspólnego klubu. To nie jest wrogie. Jest za zgodą i z inicjatywy szefowej klubu – przekonywał Schetyna. Gość Konrada Piaseckiego podkreślał, że nie chce ingerować w wewnętrzne sprawy Nowoczesnej. Jak dodał, nie pozwoli też, aby jego pomysł polityczny, o którym wielokrotnie rozmawiał z Lubnauer, a więc proces integracyjny oby środowisk był czymś złym. – Nie pozwolę na to, żeby tworzyć i wpychać tę sytuację, która dzisiaj dzieje się, w jakieś złe relacje i zły kontekst – wskazał.