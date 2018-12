Kolejny celnik w rękach CBA

Agenci CBA ustalili, że działający na terenie woj. podkarpackiego przedsiębiorcy, handlowcy wystawiali dokumenty zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free), w których poświadczali nieprawdę co do faktu sprzedaży towarów. Takie fikcyjne dokumenty Tax Free trafiały do odprawy celnej.

Ustalenia CBA wskazują, że celnicy w zamian za łapówki potwierdzali rzekomy wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej. Jednorazowo mieli brać od obywateli Ukrainy za taką nielegalną przysługę do kilku tysięcy złotych. Obowiązywała tu niepisana stawka od 2 do 3 proc. wartości wpisanej na deklaracji Tax Free.

Śledczy ustalili, że zatrzymani przez CBA pojedynczy funkcjonariusze celni mogli dokonać od kilkudziesięciu do nawet 200 takich odpraw za łapówki.