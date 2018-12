Byli posłowie Nowoczesnej przyszli się... pożegnać. "Przynieśli upominki"

Wczoraj klub PO przyjął nową nazwę Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Dołączyło do niego osiem osób: siedmiu posłów Nowoczesnej oraz Piotr Misiło, który został wykluczony z Nowoczesnej w piątek. W związku z tym, klub Nowoczesnej przestał istnieć, ponieważ nie ma wymaganej liczby 15 posłów. Transfer nastąpił po odrzuceniu przez klub Nowoczesnej uchwały jego prezydium ws. powołania jednego wspólnego klubu przez obie formacje. Połączeniu klubów sprzeciwiała się szefowa partii Katarzyna Lubnauer.

– Kamila Gasiuk-Pihowicz podjęła błędną, pozbawioną realizmu decyzję osłabiania Nowoczesnej, powinna być lojalna wobec członków partii. To polityk wiecowy, ale w kuluarach daje się ogrywać – mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej” przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła o powodach, dla których zdecydowała się opuścić klub Nowoczesnej i zasilić szeregi klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. – Pojawiały się głosy, że Nowoczesna powinna iść sama do wyborów - do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Wskazywało to na to, że Koalicja Obywatelska zostanie zniszczona. Dla mnie było to nie do zaakceptowania. Stałam przed alternatywą: wyjście z KO albo wzmacnianie jej – powiedziała w TOK FM.

Co ciekawe, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Sowa i Elżbieta Stępień pojawili się po raz ostatni na klubie Nowoczesnej, aby... się pożegnać. Posłowie mieli ze sobą upominki. "Nie wiem, czy to zadowoli pracowników rozwiązanego klubu, bo mogą niedługo stracić pracę" – ocenił reporter RMF FM Patryk Michalski.