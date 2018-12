Nowoczesna straciła posłów i klub. Zaskakujący ruch Kukiza

W środę w Nowoczesnej doszło do rozłamu. Siedmiu posłów tej partii przeszło do PO. W Sejmie powstał też klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska (PO-KO), do którego dołączył Piotr Misiło, wyrzucony wcześniej z.N.

Zmiany w Nowoczesnej spowodowały, że jej sejmowy klub przestał istnieć. Powód? Brakuje wymaganej liczby 15 posłów..N ma ich teraz 14. Pomocną dłoń do Katarzyny Lubnauer postanowił wyciągnąć Paweł Kukiz, po czym sam się z tego wycofał.

"Zastanawiam się, czy K'15 nie powinien 'pożyczyć' Nowoczesnej jednego posła:-). Po co? A po to, żeby mogli utrzymać w Sejmie swój Klub. Poważnie" – napisał w środę wieczorem na Facebooku Kukiz. Posłów, którzy przeszli z Nowoczesnej do PO, a także swoich byłych kolegów z Kukiz'15, którzy odeszli z ruchu, nazwał "kundlami".

"Zrobić prezent Petru"

Decyzję w sprawie "wypożyczenia" kogoś do.N polityk pozostawił internautom. "To jak?:-) Kto za 'pożyczeniem' - kciuk w górę albo 'uśmieszek' lub 'serduszko'. Kto przeciw - jakikolwiek inny symbol" – napisał Kukiz.

W czwartek rano polityk znów zabrał głos, informując, że żadnego wsparcia dla Nowoczesnej jednak nie będzie. "Wygląda na to, że musiałbym sam siebie 'wypożyczyć' Nowoczesnej, by ich Klub przetrwał. Bo żaden z posłów K'15 nie jest swoim 'wypożyczeniem' zainteresowany" – stwierdził Kukiz.

Polityk zasugerował, że z okazji mikołajek Nowoczesna powinna zrobić prezent Ryszardowi Petru i wstąpić do partii Teraz!.