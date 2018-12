"Wałęsa nie przeprasza. To jego mają przeprosić". Rzecznik b. prezydenta o wyroku sądu

Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem gdańskiego sądu, Wałęsa ma przeprosić Kaczyńskiego za słowa dotyczące jego odpowiedzialności za katastrofę smoleńską. W myśl orzeczenia sądu, były prezydent musi opublikować oświadczenie o następującej treści: "Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 roku do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku".

Jako że wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego odwołanie. Czy Lech Wałęsa zdecyduje się na ten krok? Jego rzecznik, Mirosław Szczerba nie pozostawia wątpliwości. "Prezydent Wałęsa, tak jak wcześniej zapowiadał, odwoła się do Trybunału w Strasbourgu" – poinformował Szczerba.

Przypomnijmy, że lider partii rządzącej pozwał byłego prezydenta o naruszenie dóbr osobistych. Chodzi o wypowiedź w mediach społecznościowych, w której Lech Wałęsa zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Prezes PiS domagał się przeprosin i przeznaczenia 30 tys. zł na cele społeczne. Ostatnie żądanie prezesa PiS zostało przez sąd oddalone.