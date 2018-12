"Powinien mieć jeszcze klapki typu crocs i reklamówkę Biedronki". Gadowski kpi z Wałęsy

Uroczystości pogrzebowe 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a H. W. Busha odbyły się w środę. Na uroczystości zostali zaproszeni m.in. prezydent Polski Andrzej Duda oraz Lech Wałęsa. Byli lider "Solidarności" pojawił się na nabożeństwie pogrzebowym w Katedrze Narodowej w słynnej koszulce z napisem "Konstytucja", w której wielokrotnie się pokazywał w przeciągu ostatnich miesięcy.

Strój Wałęsy wywołał w Polsce gorącą dyskusję. Do sprawy odniósł się m. in. dziennikarz śledczy Witold Gadowski. – Wałęsa udał się na uroczystości pogrzebowe prezydenta Busha, korzystając z gościnności pana prezydenta Andrzeja Dudy. Założył na siebie koszulkę „Konstytucja”. Wydaje mi się, że entourage, w którym wystąpił, jest niepełny, ponieważ powinien mieć jeszcze klapki typu crocs i reklamówkę z Biedronki. Wtedy byłby na swoim miejscu i prezentowałby ten styl, który najbardziej pasuje do jego obecnych poczynań – stwierdził Gadowski w "Komentarzu Tygodnia".