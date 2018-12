"O Boże...". Rusin przerażona COP24

Teraz Rusin zabrała głos ws. trwającego w Katowicach szczytu klimatycznego COP24. Gwieździe TVN nie spodobała się kiełbasa z dziczyzny serwowana na polskim stoisku. Dodatkowo skrytykowała fakt, że podczas szczytu Polska nie ukrywa swojego przywiązania do węgla. Zdaniem dziennikarki, to wszystko świadczy o stosunku polskich władz do kwestii ochrony środowiska.

W Katowicach odbywa się obecnie szczyt klimatyczny COP24 (24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu). Tegoroczny szczyt odbywa się pod hasłem „Changing together” i bierze w nim udział ponad 150 delegacji państwowych.

