Lubnauer gorzko o Gasiuk-Pihowicz: Opuściła swoich ludzi

– Opuściła swoich ludzi. Czy to zdrada i nielojalność? Tak – podkreślała Lubnauer.

Przewodnicząca Nowoczesnej zaznaczyła, że nigdy nie łączyła jej przyjaźń z Kamilą Gasiuk-Pihowicz, ale przez jakiś czas współpraca układała im się dobrze. – Nigdy nie byłyśmy przyjaciółkami, zgodnie współpracowałyśmy – mówiła.

Pytana o to, dlaczego doszło do takiej sytuacji, oceniła, że powodem była "niecierpliwość" jej koleżanki.

– Mam wrażenie, że zgubiła ja niecierpliwość i chęć szybko osiągnięcia rezultatu – uznała. – Dla takiego polityka, jak Kamila Gasiuk-Pihowicz, broniących demokracji, podstawowymi wyborami powinny być wybory do Sejmu, a nie do Parlamentu Europejskiego – dodała.

Rozłam w Nowoczesnej

Ośmioro posłów – w tym siedmioro z Nowoczesnej – zdecydowało się wczoraj dołączyć do klubu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Oznacza to, że Nowoczesna straciła swój klub parlamentarny. "W tym momencie pozostajemy wierni szyldowi Koalicji Obywatelskiej. To oznacza wygaszenie członkostwa w klubie Nowoczesnej" – stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz. Przypomnijmy, że transfer nastąpił po odrzuceniu przez klub Nowoczesna uchwały jego prezydium ws. powołania jednego wspólnego klubu przez obie formacje. Połączeniu klubów sprzeciwiała się szefowa partii Katarzyna Lubnauer.