Gasiuk-Pihowicz: Mój mąż ponosi odpowiedzialność za kwestie finansowe kampanii wyborczej, jesteśmy tego świadomi

– Jeżeli chodzi o sytuację finansową Nowoczesnej to na samym początku chciałam zaznaczyć, że ja i mój mąż, kiedy wchodziliśmy do polityki, to założyliśmy, że każdy działa na odrębny rachunek – mówiła w TVN24 Kamila Gasiuk-Pihowicz.

– Art. 130 kodeksu wyborczego wskazuje jednoznacznie, że pełnomocnik finansowy, którym był mój mąż ponosi odpowiedzialność za kwestie finansowe kampanii wyborczej i my jesteśmy tego świadomi – dodawała. – Nie było w Nowoczesnej podejmowanych żadnych realnych kroków co do tego, że Nowoczesna nie wyjdzie z Koalicji Obywatelskiej, wręcz przeciwnie – zaznaczała Gasiuk-Pihowicz. – Ja jestem twardo stąpającym po ziemi politykiem, jestem prawniczką, ja sobie nie dam mamić oczu obietnicami, że Koalicja Obywatelska kiedyś powstanie – podkreślała. – Emocje personalne staram się oddzielać od polityki. Nie poszłam do polityki szukać przyjaciół, przyjaciół mam poza polityką. Dla mnie najbardziej liczy się odpowiedzialność – tłumaczyła. Rozłam w Nowoczesnej Ośmioro posłów – w tym siedmioro z Nowoczesnej – zdecydowało się wczoraj dołączyć do klubu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Oznacza to, że Nowoczesna straciła swój klub parlamentarny. "W tym momencie pozostajemy wierni szyldowi Koalicji Obywatelskiej. To oznacza wygaszenie członkostwa w klubie Nowoczesnej" – stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz. Przypomnijmy, że transfer nastąpił po odrzuceniu przez klub Nowoczesna uchwały jego prezydium ws. powołania jednego wspólnego klubu przez obie formacje. Połączeniu klubów sprzeciwiała się szefowa partii Katarzyna Lubnauer. Czytaj także:

Lubnauer gorzko o Gasiuk-Pihowicz: Opuściła swoich ludziCzytaj także:

Gasiuk-Pihowicz o kulisach sporu w Nowoczesnej. "Brutalna prawda jest taka..."Czytaj także:

"Parcie na szkło", "narcyzm polityczny". Mieszkowski ostro o Gasiuk-Pihowicz