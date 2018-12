Prezydent kasuje tweeta. "Był to błąd"

"Bardzo dobry artykuł o emisji CO2 w UE. Przystępnie przedstawia realną sytuację. Warto przeczytać. Polecam" – napisał na swoim profilu na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Polityk zamieścił link do tekstu na portalu blogowym salon24.pl.

"Niemcy odpowiadają za 22,4 proc. emisji CO2 w UE. Polska za 8,5 proc. Ale to my jesteśmy nazywani największym trucicielem Europy!" – tak brzmi początek polecanego przez prezydenta artykułu. Szybko jednak na Andrzeja Dudę spadła fala krytyki. "Polska jest 'chłopcem do bicia' w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów, zaś Polska i Grupa Wyszehradzka ma odmienne widzenie rzeczy od wizji budowniczych Sojedinionnych Sztatów Jewropy" – to jeden z fragmentów tekstu, który wywołał oburzenie komentatorów.

"Na Polskę sypie się wiele oszczerstw, także takich, że są 'niedemokratyczni', jeśli mają zamiar wprowadzić regulacje sądownictwa, które obowiązują aktualnie w krajach UE! Dlatego, spóźniona, ale adekwatna do stanu rzeczy, prowadzona sprawnie (wywołująca skowyt piesków kanapowych Pani Merkel) kampania informacyjna! Ale pędem do 'adremu'!" – pisze "Wilk Miejski". Autor stwierdził też, że "CO2 jest gazem przyjaznym".

Po kilku godzinach od udostępnienia tekstu, Andrzej Duda link skasował i napisał: "Przyznaję rację Tym, których oburzyła druga część artykułu zamieszczonego na portalu salon24, który poleciłem kilka godzin temu. Był to błąd, wynikający z lektury pierwszej części tego artykułu.