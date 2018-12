Balcerowicz kontra TVP. Rusza proces

Balcerowicz podkreślał, że "nie można się godzić na wykorzystywanie instytucji publicznych do ataków na dobre imię krytyków rządzącej partii". Były prezes NBP wszystkie zarzuty pod swoim adresem określił jako fałszywe lub nazwał insynuacjami.

Balcerowicz wezwał TVP do publicznych przeprosin za naruszenie jego dóbr osobistych oraz wycofanie treści programu ze środków masowego przekazu. W związku z niewypełnieniem jego wezwania - jak poinformował - wystąpił do sądu z pozwem przeciwko twórcom ww. programu - Radosławowi Jankiewiczowi, Wojciechowi Surmaczowi oraz prowadzącej, Anicie Gargas.

Tajemnicza transakcja

We wrześniu 2017 roku "Magazyn Śledczy Anity Gargas" donosił o tajemniczej transakcji z 2002 roku. Wtedy to Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Leszka Balcerowicza kupił od Agencji Mienia Wojskowego Fort Zegrze. Miał tam powstać narodowy skarbiec. Dziennikarze TVP donosili, że mimo innych lokalizacji, „nieruchomość na terenie Fortu Zegrze była od początku preferowana przez NBP”. Jednak kilka miesięcy przed planowaną transakcją wojskowy kompleks trafił z zasobów MON do Agencji Mienia Wojskowego. Co ciekawe, całkowitą wartość Fortu Zegrze wraz z zabudową MON określił wówczas na 5,5 mln zł, ale tuż po przejęciu fortu AMW zleciła własną wycenę obiektu. Jego wartość miała w ciągu miesiąca wzrosnąć do ok. 24 mln złotych. AMW bezskutecznie próbowała sprzedać kompleks za 16 milionów, ale nie było chętnych. Niedługo później Fort Zegrze kupił NBP. Jednak jako cenę wywoławczą do negocjacji przyjęto kwotę prawie 24 mln zł, określoną w operacie szacunkowym opracowanym dla AMW. Rzecznik Agencji Mienia Wojskowego Małgorzata Weber przekazała, że wartość transakcji między AMW a NBP opiewała na kwotę do 15,8 mln zł. Sprawą zajęła się prokuratura. – Zawiadomienie dotyczy pw. przestępstwa niegospodarności i wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody majątkowej w kwocie prawie 39 milionów złotych. Chodzi o podjęcie w 2002 roku przez zarząd NBP decyzji o zakupie obiektu w Zegrzu na niekorzystnych warunkach i dalsze ekonomiczne skutki tej transakcji – powiedział prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.