"Masz niewiele do stracenia. Lojalność i wiarygodność już straciłaś". Rzeczniczka SLD ostro do Nowackiej

Barbara Nowacka była dziś gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce. Mówiła w nim, że Robert Biedroń poczuł, że jest bardzo popularny. – Ja wolę konkrety niż show, tym się różnimy. Potrzebna jest szeroka koalicja, bo wszyscy mamy ten sam cel - musimy odsunąć PIS od władzy. I pamiętajmy, że nie da się robić polityki bez zaufania – przyznała.

Na jej słowa zareagowała rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anna Maria Żukowska, która postanowiła zwrócić się do Nowackiej na jednym z portali społecznościowych. "I co, Barbara Nowacka, ile masz zaufania do Grzegorza Schetyny po przedwczoraj?" – zapytała, po czym ostro podsumowała Nowacką: "No cóż, Ty nie masz klubu. Ani nawet partii. Zatem, niewiele do stracenia. To, co już straciłaś, nazywa się lojalność i wiarygodność" – podkreśliła.

Pisząc o "przedwczoraj" rzeczniczka SLD nawiązała do odejścia siedmiu posłów Nowoczesnej do klubu Platformy Obywatelskiej. W wyniku tego, Nowoczesna straciła klub parlamentarny i została zdegradowana do koła poselskiego.