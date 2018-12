Ewakuacja w Policach. Domy musi opuścić 25 tys. mieszkańców

Na obszarze zagrożonym z powodu niewybuchu mieszka około 25 tys. ludzi, znajduje się tam również szpital. Do niedzieli rano wszystkie osoby z wyznaczonego terenu powinny same lub z pomocą służb przenieść się do wyznaczonych przez miasto miejsce.

Ewakuacja nie jest jednak obowiązkowa i jak podkreślają władze miasta, jeśli ktoś nie będzie chciał opuścić swojego domu, nie zostanie do tego zmuszony. Cześć pacjentów szpitala zostanie przeniesiona do szkoły podstawowej, a pacjencji którzy wymagają stałej opieki lekarskiej trafią do najbliższych placówek medycznych.

Akcja wywiezienia bomby ma rozpocząć się w niedziel o 9 rano. – Pluton saperski o godzinie 9.00 podejmie próbę usunięcia i przewiezienia bomby – poinformował dzisiaj burmistrz Polic Władysław Diakun.

Niewybuch z okresu II wojny światowej został odnaleziony 5 grudnia, na terenie ZWIK przy ul. Tanowskiej w Policach.

