Kaczyński o śmierci Jolanty Szczypińskiej: To ciężki cios. Była piękną postacią naszego ruchu

Nie żyje posłanka Prawa i Sprawiedliwości Jolanta Szczypińska. Miała 61 lat. Parlamentarzystka pod koniec listopada trafiła do szpitala. Wiadomość potwierdzają posłowie PiS. Jolanta Szczypińska kilkanaście lat temu zmagała się z rakiem szyjki macicy, jednak udało się jej pokonać chorobę. Wirtualna Polska informowała jednak, że niedawne pogorszenie stanu zdrowia posłanki nie miało związku z przebytym nowotworem. Szczypińska miała zmagać się z powikłaniami po zabiegu urologicznym. Jej stan był na tyle poważny, że konieczne było wdrożenie żywienia pozajelitowego.







– To była osoba, o której można było powiedzieć, że była piękną postacią naszego ruchu. Pomimo choroby, cierpień, działała z całą energią i zachowywała radość życia. Była wyjątkowo dobra. Potrafiła pomagać innym cierpiącym. Była solidarna wobec tych, których spotykała krzywda. Jej śmierć była przedwczesna. To bardzo smutna wiadomość i przyjmujemy to jako ciężki cios – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w TVP o śmierci Jolanty Szczypińskiej.