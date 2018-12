Coraz więcej imigrantów

Polski rząd deklaruje, że nie podpisze dokumentu końcowego rozpoczynających się w poniedziałek obrad w Marrakeszu, który prowadziłby do szerokiego napływu imigrantów do krajów europejskich. Tyle, że to niczego nie zmienia - już dziś prawo pobytu w Polsce ma ponad 369 tys. obcokrajowców. A wśród rzeszy imigrantów zarobkowych jacy do nas trafili jest spora grupa przybyszów z krajów muzułmańskich.

Niezależnie od politycznych deklaracji i tych polskich władz i tych europejskich urzędników problem już jest. Pojawił się wraz z napływem imigrantów zarobkowych, dla których Polska coraz szerzej otwiera granice, budząc przy tym wątpliwości czy – przynajmniej w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Polska jest do tego przygotowana – pisze Wojciech Wybranowski.