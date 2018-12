Staniszkis: O. Rydzyk jest jednym z narzędzi Kościoła

Według Staniszkis, o. Rydzyk jest narzędziem Kościoła, który chce osłabić PiS. – Sam Rydzyk robił wiele rzeczy, ale bardzo uważnie obserwuje scenę polityczną i myślę, że chce swoją inicjatywą osłabić PiS. PiS jest po prostu niebezpieczny i za taki uważa go Kościół. Hierarchowie rozumieją, czym jest zachodnia kultura i z niepokojem obserwują to, że PiS przesuwa Polskę na Wschód. Myślę, że Rydzyk jest jednym z narzędzi Kościoła w tej grze – powiedziała socjolog z rozmowie z "Super Expressem".

– Myślę, że się z Kościołem próbuje pogodzić, a jego powrót do polityki jest narzędziem, którego hierarchowie używają przeciwko demoralizacji szerzonej przez PiS. Jest swego rodzaju ochotnikiem, który realizuje tę politykę Kościoła – stwierdziła prof. Staniszkis.

Socjolog odniosła się także do roszad przedwyborczych w kontekście szans SLD. Jej zdaniem, PiS prowadzi Polskę w stronę autorytaryzmu: – Żyjemy w kraju, który za sprawą PiS przechodzi z demokracji do autorytaryzmu i SLD powinien zdawać sobie sprawę, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Oczywiście, Sojusz powinien wyrażać swoją odrębność jeśli chodzi o program socjalny, ale w ramach demokracji. Jej bronić można tylko w szerokim obozie. Nie można myśleć o polityce jako scenie do awansu osobistego, bo sytuacja jest zbyt poważna, żeby na tym się skupiać.

