"Dziękujemy". Premier żegna Jolantę Szczypińską

"Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Pani Poseł Jolanty Szczypińskiej – osoby niesłychanie ciepłej, zawsze gotowej do oddania swojego serca drugiemu człowiekowi. Pani Poseł, dziękujemy za lata pracy dla Solidarności, dla Rzeczypospolitej. RIP" – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Jolanta Szczypińska od początku lat 90. należała do Porozumienia Centrum, gdzie pełniła funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego w województwie słupskim. W 2004 roku objęła mandat posła na Sejm IV kadencji po rezygnacji z polityki Wiesława Walendziaka. W wyborach parlamentarnych w 2007 weszła do Sejmu. W 2011 roku uzyskała poselską reelekcję, a w 2015 roku została ponownie wybrana do Sejmu. Pełniła m. in. funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w PiS.