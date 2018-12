Przerażająco obrzydliwa wyobraźnia?

Jak opisać drogę, którą zmierza Kościół rządzony przez zwolenników „zmiany paradygmatu” oraz protagonistów „rewolucji czułości i miłości”? Można np. na bieżąco rejestrować kolejne fale przypływu Renu, który wzbierającą falą wpływa do Tybru. To prawdziwe tsunami. Żadna spektakularna kilkudziesięciometrowa fala, ale raczej wywołany podziemnymi wstrząsami (w sferze ducha, vide teologia Rahnera i jego wysoko postawionych w hierarchii uczniów) zalew podmywający w imię „nowego aggiornamento” vel „nowej fazy recepcji Soboru” (kardynałowie W. Kasper i R. Marx) wszystko, na czym do tej pory opierało się nauczanie Kościoła, na tym etapie „zmieniania paradygmatu Kościoła” chodzi przede wszystkim o zanegowanie katolickiej teologii moralnej. Nie bez przyczyny tacy wybitni katoliccy specjaliści w zakresie filozofii i teologii jak profesorowie Stanisław Grygiel czy Josef Seifert mówią o „antychrystusowych wiatrach wiejących w Watykanie” (prof. Grygiel) i o „podkładaniu bomby atomowej pod moralne nauczanie Kościoła” (prof. Seifert).